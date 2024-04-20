Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил исторический максимум

Фото: ТАСС/Денис Моргунов

Вода в реке Ишим у одноименного тюменского города превысила исторический максимум. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале информационного центра областного правительства.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году – уровень воды тогда поднялся до 982 сантиметров. По состоянию на 16:00 по местному времени 20 апреля вода достигла отметки в 987 сантиметров. Прирост за 8 часов составил 76 сантиметров.

Ранее у поселка вблизи города Ишим размыло временную насыпь. Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.

До этого региональный главк МЧС России предупредил, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

По последним данным, число жилых домов, подтопленных в результате весеннего половодья в России, составляет 16 258, а приусадебных участков – 31 141.

