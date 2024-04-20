Глава Тюменской области заявил об увеличении уровня воды в реке Ишим до 997 см

Фото: телеграм-канал SHOT

Уровень воды в реке Ишим вырос до 997 сантиметров, побив таким образом рекорд 2017 года. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что семь лет назад показатели составили примерно 982 сантиметра. Также глава региона предупредил, что вниз по течению идет огромный объем воды.

"Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим", –уточнил Моор.

Ранее региональный главк МЧС России предупредил, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

При этом у поселка Ишим размыло временную насыпь. Моор добавил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.

