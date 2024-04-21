Спад воды ожидается в Тоболе около Кургана в ближайшие 2 суток

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В ближайшие один–два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.

"В ближайшие 1–2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", – указано в сообщении.

В МЧС также предупредили, что в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 сантиметров, в Белозерском округе – с динамикой +5...+35 сантиметров.

Ранее в шести селах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Число жилых домов, подтопленных в результате весеннего половодья в России, уменьшилось до 16 258, а приусадебных участков – до 31 141.

