В Кургане из зоны затопления 4 раза спасли одного и того же пса

Фото: МЧС России

Во время паводков в Кургане сотрудники МЧС четыре раза спасали одну и ту же собаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из спасателей.

Первый раз пса сняли с крыши одного из затопленных домов в садовом товариществе, затем он поселился у штаба МЧС на берегу Тобола. Но пес несколько раз уплывал вслед за лодкой спасателей, когда те отправлялись по вызовам, говорится в материале.

"Проплываем мимо дома. Слышим скулеж, гавканье. Оказалось, опять он. Четвертый раз его спасаем", – рассказал собеседник агентства.

Так как у пса в ухе есть пластиковый чип, спасатель предположил, что он бездомный, ему дали имя Курган. В сообщении добавили, что раньше собака жила вблизи дачных участков у дамбы на шоссе Тюнина – ее там подкармливали садоводы.

Ранее спасатели в Подмосковье вызволили немецкую овчарку по кличке Сима, отрезанную паводком от большой земли. Животное оказалось на небольшом участке суши после разлива реки Клязьмы. ЧП произошло в селе Балобанове Богородского городского округа.

20 апреля в шести населенных пунктах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе. По его словам, спасательные работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

21 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 996 сантиметров.