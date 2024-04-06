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06 апреля, 13:21

Происшествия

В Подмосковье спасли пса, отрезанного паводком от большой земли

Фото: vk.com/mosoblspas

Спасатели в Подмосковье вызволили собаку, отрезанную паводком от большой земли, сообщает Агентство "Москва".

Животное оказалось на небольшом участке суши после разлива реки Клязьма. ЧП произошло в селе Балобаново Богородского городского округа.

За помощью к спасателям в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратился работник местной конюшни, который вечером не мог найти свою собаку, а утром услышал ее лай и обнаружил овчарку на полоске суши, окруженной со всех сторон водой. Мужчина не смог самостоятельно спасти пса и вызвал специалистов.

Выяснилось, что за ночь река разлилась и подтопила прилегающую к конюшне территорию, образовав несколько островков. На одном из них и оказалась немецкая овчарка по кличке Сима. Спасатели отправились к собаке на резиновой лодке. Они погрузили пса на судно и успешно доставили домой.

Ранее сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы. Про собаку забыли, когда водителю автомобиля стало плохо. После спасения питомца передали сыну хозяина.

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