В Москве полицейские спасли собаку, просидевшую в запертой машине сутки

Сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы.

Стало известно, что вечером 18 марта на 102-м километре МКАД в районе Хабаровской улицы, дома 29/25 владелец бультерьера почувствовал себя плохо за рулем. Мужчину отправили в больницу, а машину инспекторы ГИБДД оперативно отогнали на островок безопасности в Гольянове, закрыли ее и передали ключи в дежурную часть. Однако забыли про собаку.

Животное примерно сутки находилось в закрытом автомобиле, пока на него не обратили внимание неравнодушные граждане, которые сообщили об инциденте в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов освободили собаку из автомобиля, а также напоили и накормили. Теперь бультерьера передадут сыну хозяина.

Ранее в СМИ появилась информация , что пес оказался запертым в квартире в подмосковном Томилине без еды и воды, а его хозяин уже неделю не появлялся дома. Соседи пытались помочь собаке, однако вскрыть дверь без хозяина нельзя было.

В результате спецслужбы были вынуждены вскрыть дверь и спасти собаку. При этом СМИ сообщили, что хозяина квартиры обнаружили мертвым. За псом приехали волонтеры, которые забрали к себе животное.

Немногим позже хозяин собаки нашелся. Мужчина вернулся домой спустя 10 дней. Оказалось, что он страдает алкогольной зависимостью, из-за которой и находился более недели в медицинском учреждении.

Через некоторое время мужчина отказался от своего питомца. Он подписал документ о передаче животного волонтеру, заявив, что у того собаке будет лучше.