20 февраля, 16:12Общество
Хозяин отказался от спасенной в подмосковном Томилине собаки
Фото: телеграм-канал SHOT
Хозяин собаки Аси, ранее спасенной в подмосковном Томилине, отказался от нее. Об этом пишет RT.
Как рассказала Мария, у которой сейчас живет спаниель, владелец подписал документ о передаче животного волонтеру, заявив, что у нее питомцу будет лучше.
По ее словам, хозяину показали фото и видео с собакой, его тронули эти кадры. Также из разговора с ним стало понятно, что он купил животное на рынке случайно и не помнит, как это было.
Информация о запертой в квартире собаке появилась 14 февраля. Жильцы уточняли, что она находится без еды и воды около недели, хозяин в квартире не появлялся.
Позднее животное спасли. Специальные службы были вынуждены вскрыть дверь.
В СМИ сообщили, что хозяин пса периодически употребляет алкогольные напитки, поэтому последние 10 дней он был в медицинском учреждении, куда пришел самостоятельно. Претензий по поводу вскрытия двери своей квартиры у него нет.
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