В Томилине жильцы и полиция пытаются спасти брошенную в квартире собаку

В квартире в подмосковном Томилине уже несколько дней заперта собака. Об этом пишет RT

По информации местных жителей, приехал участковый. Сейчас животное пытаются напоить, подливая под дверь воду.

Как говорят жильцы, пес находится без еды и воды около недели, хозяин в квартире не появлялся, передает со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в данный момент полиция решает, как попасть в квартиру и вызволить собаку, устанавливается личность хозяина животного.

Ранее жильцы дома рассказывали RT, что пытались помочь, но вскрыть жилье без хозяина невозможно. Его местоположение неизвестно.

В местных группах передавали, что у животного не осталось сил. Проблему с "неблагополучным соседом" планировалось обсудить с главным инженером управляющей компании.

Добавлялось, что мужчина периодически уходит в загулы, уезжает из дома и толком не кормит питомца. По словам местных жителей, собаку подкармливают другие люди, когда хозяин выпускает ее на улицу.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи с происходящим обратилась в своем телеграм-канале к законодателям.

Она обратила внимание, что полиция по закону не может вскрыть чужое жилье, даже если там умирает живое существо. Симоньян задалась вопросом, что мешает поменять закон.

"Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", – написала она.

Также Симоньян напомнила случай с запертым в машине котом, которую тоже по закону нельзя было вскрывать.

В ноябре прошлого года сотрудники экстренных служб спасли кота, который четыре дня просидел во внедорожнике в центре Москвы. Как сообщали телеграм-каналы, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

Животное забрала к себе семья работника прокуратуры. Отмечалось, что его осмотрел ветеринар. Жизни и здоровью кота ничего не угрожает, но он был напуган и голоден.

В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня