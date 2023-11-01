В центре Москвы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня

Кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике в центре Москвы, спасли сотрудники экстренных служб.

Спасатели открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра. По словам очевидцев, животное провело в автомобиле четыре дня без еды и воды.

По предварительным данным телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

Сотрудники МЧС в присутствии полиции вскрыли автомобиль и вытащили кота. Животное в сопровождении полицейских и зоозащитников направили в ветеринарную клинику, а автомобиль, в котором был заперт кот, опечатали, рассказали в оперативных службах.

Тем временем у хозяина авто обнаружили огромное количество неоплаченных штрафов за превышение скорости – семь из них были выписаны в один день, 30 октября. По данным телеканала "360" , как раз в тот день мужчина и бросил машину с котом.

Ранее МЧС России создало первый кошачий отряд "Семенычи" в память о коте-пожарном Семене. В отряд включили животных из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

Министерство указало, что в задачи кошек входят охрана инвентаря от грызунов и помощь в снятии напряжения у сотрудников экстренных служб.