Москвичам рассказали о работе амбулаторной карты суперсервиса "Мой питомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы домашних животных в Москве имеют доступ к электронным амбулаторным картам своих любимцев. Они находятся в суперсервисе "Мой питомец". В карте можно посмотреть историю болезни, информацию о посещении государственных ветклиник и результаты анализов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В памяти портала присутствует более 600 тысяч амбулаторных карт животных.

"Получить доступ к карте своего любимца можно за пару кликов, создав на mos.ru его персональную страницу в суперсервисе "Мой питомец", – объяснила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Департамент информационных технологий отметил, что владельцам питомцев необходимо добавить данные суперсервиса в личном кабинете на mos.ru. Для этого нужно перейти во вкладку "Питомцы" в разделе "Документы и данные".

Сервис "Запись к ветеринарному врачу" позволяет попасть на прием по 15 направлениям. В их число входят вакцинация, клинико-диагностические и лабораторные исследования, чипирование и оформление ветеринарных сопроводительных документов. За 2023 год москвичи записали животных более 90 тысяч раз.

В частности, интерактивная карта поможет узнать о расположении ближайших клиник, зоогостиниц и площадок для выгула питомцев. В разделе "Жизненные ситуации" можно найти 40 статей по 10 главным темам с советами экспертов.

"Доступ к электронной карте питомца помогает владельцам более внимательно следить за здоровьем животных, не забывать о плановых вакцинациях, обработках, назначениях ветеринарного врача. В любой момент карту можно просмотреть, скачать или распечатать", – добавил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Ранее сообщалось, что праздник для хозяев домашних животных "Мой питомец и я" пройдет в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке "Фили" 2 сентября. На площадках можно будет найти мобильные ветклиники. Для гостей подготовили игры, лекции и фотозоны. Для животных установят поилки, а владельцы смогут воспользоваться контейнерами с биоразлагаемыми пакетами.

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