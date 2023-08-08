Ветеринар рекомендовала не угощать котов во Всемирный день кошек

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Главный ветеринарный врач ветклиники в Подмосковье Валентина Чернышова рекомендовала владельцам котов не угощать их непривычными продуктами во Всемирный день кошек. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Конечно, можно подарить своей любимой кошке какую-нибудь игрушку. Главное – следить за безопасностью этих игрушек, чтобы они не были мелкими, и праздник не продолжился у ветеринарного врача. Пакеты – весьма опасные игрушки, лучше приобретать в таких случаях коробки или тоннели, домик игровой, когтеточку с висюльками", – сообщила она.

Ветеринар обратила внимание, что кошек, питающихся только сухим кормом, не следует угощать жирными продуктами, а также костями и мясом. Это может привести к нежелательной реакции.

Лучшим подарком для питомца во Всемирный день кошек, уверена врач, станут внимание и забота хозяина. Чернышова предложила поиграть с животным в игрушки, погладить его и провести время. Приученных к прогулкам кошек можно вывести на улицу.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков напомнил, что в жаркую погоду хозяевам домашних животных следует позаботиться о комфортных условиях для них, сообщает News.ru. Высокая температура воздуха и солнечные лучи могут спровоцировать тепловой удар у питомцев.

"Если мы говорим о домашних животных, которые содержатся в клетках, то для них надо выбирать теневую сторону комнаты", – рекомендовал он.

Помимо этого, в жаркую погоду животным необходимо обеспечить постоянный доступ к воде. Это позволит питомцам не только утолять жажду, но и поддерживать водный баланс.

Рацион животного в летний период Шеляков рекомендовал сделать низкокалорийным. Благодаря этому питомцы легче перенесут жару.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что владельцы собак отличаются открытостью и общительностью, нежели хозяева кошек. Психолог обратила внимание, что истинные собачники могут взять себе кошку. Однако настоящие кошатники никогда не возьмут себе собаку, подчеркнула она.

