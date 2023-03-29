Столичный ветеринар рассказала, почему собаки все нюхают

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Причина, по которой собаки постоянно все обнюхивают, связана с особенностью их ориентирования на местности. Об этом Москве 24 рассказала ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева.

Дело в том, что нос собак позволяет им определять более миллиона запахов. Они могут учуять человека или другое животное за километр. Именно благодаря обонянию собаки различают предметы и ориентируются в пространстве.

"Эта способность (различать запахи на большом расстоянии. – Прим. ред.) объясняется наличием у них более 200 миллионов обонятельных рецепторов. При этом острота обоняния собак может колебаться в зависимости от породы, пола, возраста, времени года и погодных условий", – отметила Пригорнева.

По ее словам, наилучшим обонянием обладают служебные и охотничьи собаки. Люди не могут обойтись без их помощи даже при сегодняшнем развитии технологий.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки не могут выразить свою любовь к хозяину иначе, кроме как через лай и прикосновения, поэтому облизывание обычно является проявлением привязанности.



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