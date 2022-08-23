Кинолог объяснил, почему собака облизывает человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Собаки не могут выразить свою любовь к хозяину иначе, кроме как через лай и прикосновения, поэтому облизывание является проявлением привязанности, однако бывают случаи, когда питомец показывает беспокойство. Об этом Агентству "Москва" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, если же собака облизывает незнакомца, это может быть проявлением интереса.
"Таким образом она знакомится с новым человеком", – пояснил кинолог.
Голубев подчеркнул, что иногда через облизывание питомец передает не только положительные эмоции.
"Когда собака облизывает вас потому, что испытывает страх, это может сопровождаться беспокойным поведением собаки: поджимает хвост, прижимается к хозяину, передвигается ползком. В этом случае обязательно выясните причину беспокойства и устраните ее", – пояснил кинолог.
Если же питомец регулярно облизывает себя и окружающие предметы – это может говорить о заболевании или проблемах с поведением, добавил Голубев. В этом случае кинолог советует обращаться к ветеринару.
Ранее кинолог предупредил об опасности смога для собак. По словам Голубева, его тяжело переносят собаки с заболеваниями и лишним весом, а также пожилые питомцы.
Однако эксперт отмечал, что каждая собака переносит смог индивидуально, поэтому надо опираться именно на состояние здоровья животного. Так, если питомец бодр и активен, просто следует сокращать прогулки в период сильной дымки.
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