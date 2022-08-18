Кинолог предупредил об опасности смога для собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Смог тяжело переносят собаки с заболеваниями и лишним весом, а также пожилые питомцы, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"В этот период будьте особенно внимательны к питомцам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, к собакам, у которых есть проблемы с легкими, с лишним весом, а также к пожилым и беременным питомцам", – предупредил эксперт.
Он посоветовал воздержаться от прогулок с собаками рано утром и постараться создать им комфортное пребывание дома: закрыть окна, оставить вентилятор или кондиционер, воспользоваться увлажнителями и очистителями воздуха.
Если у питомца замечены какие-либо недомогания, следует обратиться к специалисту. Особенно стоит обращать внимание на учащенное дыхание, дезориентацию, неустойчивую походку, кашель, чихание и слезящиеся глаза. При этом, уточнил Голубев, в случае легкого запаха гари и отсутствия дымки не нужно оставлять собаку дома.
Эксперт отметил, что каждая собака переносит смог индивидуально, поэтому надо опираться именно на состояние здоровья животного. Так, если питомец бодр и активен, просто следует сокращать прогулки в период сильной дымки.
Важно, как указал специалист, во время смога давать собаке пить, промывать глаза, нос и умывать прохладной водой. Помимо этого, следует чаще проводить влажную уборку и оградить питомца от сильных физнагрузок.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.
Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.
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