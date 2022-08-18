Превышения ПДК вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосэкомониторинг не обнаружил превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе столицы из-за смога от лесных пожаров в Рязанской области, сообщается на сайте организации.

"Сегодня, 18 августа, в городе Москве по состоянию на 12:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений", – говорится в сообщении.

Уровень сероводорода в Москве также находится в пределах нормы.

Мосэкомониторинг прогнозирует, что метеоусловия в пятницу, 19 августа, будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.

