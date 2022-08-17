МЧС взяло на особый контроль ситуацию с появлением запаха гари на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с появлением в Москве запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области взята на особый контроль, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Управлением мониторинга и лабораторного контроля Главного управления МЧС России по Москве проводится мониторинг пожароопасной обстановки на территории Москвы и территориях, граничащих с Московской областью. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Москве", – сообщили в пресс-службе ведомства Агентству "Москва".

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала Москве 24, как дым от пожара в Рязанской области мог дотянуться до столичного региона.

"Сейчас дуют ветра восточного направления. Так что, подчиняясь воздушным потокам, дымы от возгорания в Рязанской области могли добраться до Москвы. Более того антициклон, несмотря на высокое атмосферное давление, на хорошую погоду, воздух в нем циркулирует следующим образом: верхние слои опускаются к поверхности земли, и те продукты горения, которые пришли с востока, они не рассеиваются в атмосфере, а наоборот прижимаются к земле", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что запах гари и небольшой смог ощущаются в нескольких районах Москвы.

Отмечалось, что запах с самого утра слышен в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области.

