Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве до вечера 17 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды до 18:00 среды, 17 августа.

"Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 18:00 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30–32 градуса", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве и области до 18 августа будет действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.

Ранее Минтранс Московской области призвал водителей соблюдать осторожность из-за жары и не садиться за руль при плохом самочувствии. Также автомобилистов попросили не превышать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов. Пешеходов также призвали соблюдать осторожность при переходе дорог.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее назвала самый прохладный день на неделе. По ее словам, в пятницу, 19 августа, температура в столице понизится на несколько градусов. В этот день упадет и атмосферное давление, днем местами может пройти кратковременный дождь.

