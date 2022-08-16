Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве до вечера 17 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр России продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды до 18:00 среды, 17 августа.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 18:00 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30–32 градуса", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Москве и области до 18 августа будет действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.
Ранее Минтранс Московской области призвал водителей соблюдать осторожность из-за жары и не садиться за руль при плохом самочувствии. Также автомобилистов попросили не превышать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов. Пешеходов также призвали соблюдать осторожность при переходе дорог.
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее назвала самый прохладный день на неделе. По ее словам, в пятницу, 19 августа, температура в столице понизится на несколько градусов. В этот день упадет и атмосферное давление, днем местами может пройти кратковременный дождь.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 16 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: