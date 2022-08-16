Водителям в связи с жарой рекомендовали не садиться за руль при ухудшении самочувствия

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Водителей призвали соблюдать осторожность из-за жаркой погоды и не садиться за руль при плохом самочувствии, сообщается на сайте Минтранса Московской области.

"Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", – говорится в сообщении.

Также рекомендуется не превышать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов, а при перевозке детей следует использовать автокресло. Пешеходов также призвали соблюдать осторожность при переходе дорог и носить световозвращатели в вечернее время.

При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться, что загорелся разрешающий сигнал, а также не следует подходить близко к краю платформы.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 16 августа ожидается до 32 градусов жары. По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.

Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

