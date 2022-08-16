До 32 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 32 градусов жары ожидается в Московском регионе во вторник, 16 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.

Ветер прогнозируется с порывами до 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Кроме того, до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов. По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте.

Синоптик уточнил, что в Ростовской области в начале недели будет 35–40 градусов, в континентальных районах Краснодарского края температура будет достигать 30–35 градусов, в степных районах Крыма – 30–32 градусов.

