В Гидрометцентре предупредили жителей юга России об опасном солнце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В регионах Южного федерального округа России прогнозируется аномально жаркая погода с повышенной яркостью солнца, которая несет опасность возникновения солнечных ожогов, заявили в Гидрометцентре РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетового индекса составит 6–8 единиц. С последующим ослаблением с 16-го числа", – заявили в центре.
Там пояснили, что такие высокие значения ультрафиолетового индекса обусловлены низким содержанием озона в атмосфере, слабой облачностью и астрономическими особенностями сезона, связанными с высотой расположения солнца над уровнем горизонта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов. По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте.
Синоптик уточнил, что в Ростовской области в начале недели будет 35–40 градусов, в континентальных районах Краснодарского края температура будет достигать 30–35 градусов, в степных районах Крыма – 30–32 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 августа
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