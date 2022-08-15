Синоптик предупредил о "египетской жаре" на юге России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте. Он уточнил, что речь идет о Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также Ставрополье и Калмыкии.

"В Ростовской области в начале недели будет 35–40 градусов, а потом, в кавычках конечно, температура понизится до 34–36 градусов. Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В континентальных районах Краснодарского края, продолжил синоптик, температура будет достигать 30–35 градусов, в степных районах Крыма – 30–32 градуса. При этом Вильфанд отметил, что погода на юге страны будет неустойчивая. Например, в понедельник в Крыму ожидается ливневый дождь, град, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается не по сезону знойная погода. Температура будет на 5–7 градусов выше многолетней нормы. Ночами воздух не будет остывать ниже 15–17 градусов, а в разгар дня прогреется до 28–31 градусов.

