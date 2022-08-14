Москвичам рассказали, когда ожидается похолодание

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары. Столичный регион во власти западного антициклона, а это значит, что сухая и жаркая погода с температурой на 4–5 градусов выше нормы – это то, с чем придется смириться на ближайшие дни.

Сегодня днем столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса. Когда температура сбавит обороты?