Ефимов назвал стабильной ситуацию на рынке труда в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ситуация на рынке труда в Москве не изменилась и остается стабильной, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы изменений на рынке труда с точки зрения безработицы не наблюдаем, у нас все стабильно, на уровне около 0,5%. В текущих реалиях можно сказать, что безработицы в городе нет", – сообщил Ефимов в эфире телеканала РБК.
Ефимов добавил, что инвестиционная программа в столице реализована в полном объеме и в ближайшей перспективе не будет сокращена.
Заммэра отметил, что вложения со стороны Москвы остаются на прежнем уровне. По его прогнозам, если случится замедление по инвестиционной активности, то оно будет незначительным.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в России с 30 мая по 6 июня выросло на 608 человек – до 687 тысяч. Также на 3,7 тысячи увеличилось число работников предприятий в простое – с 131,9 до 135,6 тысячи человек. При этом количество сотрудников на неполной занятости почти не изменилось и составило 130,3 тысячи.
В секретариате вице-премьера добавили, что 3 455 индивидуальных планов мероприятий с мерами поддержки были разработаны для работодателей. Кроме того, были организованы 2 556 консультационных пунктов, в 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады.
Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: