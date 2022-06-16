Ефимов назвал стабильной ситуацию на рынке труда в столице

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Ситуация на рынке труда в Москве не изменилась и остается стабильной, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы изменений на рынке труда с точки зрения безработицы не наблюдаем, у нас все стабильно, на уровне около 0,5%. В текущих реалиях можно сказать, что безработицы в городе нет", – сообщил Ефимов в эфире телеканала РБК.

Ефимов добавил, что инвестиционная программа в столице реализована в полном объеме и в ближайшей перспективе не будет сокращена.

Заммэра отметил, что вложения со стороны Москвы остаются на прежнем уровне. По его прогнозам, если случится замедление по инвестиционной активности, то оно будет незначительным.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в России с 30 мая по 6 июня выросло на 608 человек – до 687 тысяч. Также на 3,7 тысячи увеличилось число работников предприятий в простое – с 131,9 до 135,6 тысячи человек. При этом количество сотрудников на неполной занятости почти не изменилось и составило 130,3 тысячи.

В секретариате вице-премьера добавили, что 3 455 индивидуальных планов мероприятий с мерами поддержки были разработаны для работодателей. Кроме того, были организованы 2 556 консультационных пунктов, в 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады.

