В МЭР РФ заявили, что пик безработицы придется на третий квартал 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года, сообщил представитель Минэкономразвития РФ.
"Сначала мы ожидали пика во втором квартале", – отметил он.
По словам представителя ведомства, прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю. Он добавил, что ситуация может развиваться чуть лучше.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Она отметила, что в настоящее время число предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось на 3,6 тысячи и составило 43,9 тысячи.
Уровень безработицы в Москве составляет всего 0,4% – Собянин
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