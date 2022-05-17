В МЭР РФ заявили, что пик безработицы придется на третий квартал 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года, сообщил представитель Минэкономразвития РФ.

"Сначала мы ожидали пика во втором квартале", – отметил он.

По словам представителя ведомства, прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю. Он добавил, что ситуация может развиваться чуть лучше.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Она отметила, что в настоящее время число предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось на 3,6 тысячи и составило 43,9 тысячи.

