В Минтруде РФ сообщили, что россиянам доступны около 1,9 млн вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В настоящее время россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. При этом около 675 000 граждан числятся безработными в центрах занятости, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным.
"Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", – отметил Котяков.
По его словам, сейчас ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. Глава Минтруда пояснил, что сегодня в России около 3,1 миллиона безработных граждан, однако это число не растет.
"При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 000 наших граждан находятся в простое и около 110 000 граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", – сказал Котяков.
Министр подчеркнул, что разработаны специальные программы для поддержки около 1,5 миллиона граждан. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 90 миллиардов рублей.
Ранее вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что около 600 человек ушли в простой или находятся под риском увольнения из-за приостановки деятельности некоторых иностранных компаний в России. По его словам, до начала спецоперации в иностранных компаниях трудились примерно 2 миллиона россиян.
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