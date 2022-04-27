Собянин заявил, что уровень безработицы в Москве составляет 0,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в Москве оценивается в 0,4%.

"Ни один город мира таким похвастаться не может. Это в той-то ситуации, что мы находимся вот в таком санкционном давлении. Но я бы не упрощал ситуацию, действительно, есть проблемные предприятия, мы с ними работаем в проактивном режиме вручную", – сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что городская система занятости настроена на прохождение этого периода максимально безболезненно для жителей.

"Сегодня больше шума из ничего, но есть проблемы, есть конкретные предприятия, где работники находятся под риском увольнения, но Москва – большая, с огромным трудовым потенциалом", – добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с занятостью населения в российских регионах остается стабильной. Он отметил, что поддержанию ситуации в норме способствуют программы, запущенные как министерством труда РФ, так и самими регионами.

Тем не менее, по его словам, властям по-прежнему следует держать руку на пульсе.

