Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении РФ

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Санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах.

"Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась", – заявил Путин.

Президент добавил, что санкции отразились и на самих инициаторах.

"Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений", – добавил Путин.

Глава государства также отметил, что ситуация в экономике РФ стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях и уровень спроса.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот: граждане страны только больше консолидируются.

Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

