В Японии объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши с 5 апреля

Фото: depositphotos/denisismagilov

Япония вводит с 5 апреля запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.

"Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия", – приводит его слова ТАСС.

25 марта Япония расширила санкции в отношении России. Согласно заявлению МИД этой страны, ограничительные меры коснулись 25 россиян, в том числе главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супругу Татьяну Навку, а также Алексея Мордашова.

Кроме того, под санкции подпали более 80 организаций, включая автомобильный и судостроительные заводы, а также производителей электроники.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд для граждан недружественных стран. Дипломат напомнил о принятых 15 марта поправках, которые ограничивали посещение страны иностранцам и лицам без гражданства.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.