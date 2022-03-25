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Фото: depositphotos/denisismagilov
Япония расширила санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
В частности, в санкционный список подпали 25 россиян, в том числе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка, Алексей Мордашов, а также родственники российских чиновников и бизнесменов.
Кроме того, ограничения коснутся 81 организацию, включая автомобильный и судостроительные заводы, а также производителей электроники. Помимо этого, Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
Ранее власти Канады ввели санкции в отношении 10 граждан России. В список были включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и бизнесмен Олег Дерипаска.
Помимо этого, власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ. В частности, ограничения вводятся против Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала "Россия 1" Ольги Скабеевой. Кроме того, в санкционный список внесены сотрудники электронного издания "Фонд стратегической культуры" и информагентств "Инфорос" и "Ньюсфронт".
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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