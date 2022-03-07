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политика

19:34

Канада ввела санкции против Пескова, Соловьева, Симоньян, Эрнста и Дерипаски

политика

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Власти Канады ввели санкции в отношении десяти граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ канадского правительства.

В список были включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и бизнесмен Олег Дерипаска.

Также ограничения коснулись еще пяти россиян.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Им запрещено въезжать в страну из-за спецоперации на Украине. Всего в списке, на кого распространяются санкции, порядка 100 человек.

До этого Евросоюз представил список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман, а также Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко.

Позднее Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель – сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки Владимира Путина.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Эксперты оценили эффект от западных санкций против России

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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