В ГД предлагают запретить публиковать декларации подпавших под санкции чиновников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат от фракции "Единая Россия" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на публикацию сведений о доходах и имуществе российских чиновников на сайтах органов государственной власти РФ. Соответствующий пакет документов опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Уточняется, что размещать в Сети будет запрещено сведения не только о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, но и о расходах чиновников, а также расходах членов их семей.

"Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений (о доходах, расходах и имуществе. – Прим. ред.) <...> недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей", – говорится в пояснительной записке.

По словам Резника, принятие данного закона не повлияет на эффективность антикоррупционной политики, поскольку чиновники по-прежнему будут обязаны предоставлять соответствующие декларации своим нанимателям.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации из-за западных санкций. В документах в том числе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты и гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

