Вице-спикер ГД прокомментировал закон о наказании за призывы к участию в незаконных акциях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает закон об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях своевременным, поскольку целью таких митингов является дестабилизация обстановки внутри России. Об этом он заявил в беседе с Агентством "Москва".
"В эти дни мы наблюдаем всплеск активности, прямо скажем, провокаторов, призывающих людей выходить на акции протеста против действий российских военных на Украине. Под видом "антивоенных" митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию внутри нашей страны, ударить в спину России в эти непростые для нее времена", – объяснил парламентарий.
Целью провокаторов преимущественно является молодежь, на которую проще оказать воздействие, продолжил он. Тех, кто распространяет фейки, Толстой сравнил с предателями и подчеркнул, что уже нужно начинать нести ответственность за то, что они делают.
"На месте этих провокаторов я бы хорошенько подумал – стоят ли получаемые от кураторов задания нескольких лет жизни", – отметил он.
По словам депутата, на создание и распространение фейков о российской спецоперации на Украине тратятся миллиарды рублей, параллельно с этим российские СМИ и телеграм-каналы подвергаются постоянным DDoS-атакам, нацеленным на то, чтобы заглушить правду.
Накануне в России приняли закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В один день документ одобрила Госдума и Совет Федерации, после чего он поступил на подпись к президенту.
Так, распространение фейков о действиях российских военных грозит виновным лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. При наличии тяжких последствий такого преступления, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. Помимо этого, предусмотрена уголовная ответственность за призывы к санкциям против РФ и административная ответственность за призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин утвердил уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России
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