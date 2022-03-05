Песков объяснил принятие закона о наказании за фейки о ВС РФ

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Введение уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ является необходимой мерой в условиях беспрецедентной информационной войны против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны", – сказал Песков.

По его словам, информационная война потребовала принятие закона, который соответствовал бы ей по жесткости.

"Закон принят, его надо исполнять. Время сейчас нелегкое", – подчеркнул представитель Кремля.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.