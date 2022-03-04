Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за призывы к участию в незаконных акциях

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Совет Федерации одобрил закон о введении уголовного наказания за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, а также призывы к участию в незаконных акциях. Документ был одобрен единогласно. Всего в заседании участвовали 154 сенатора.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, распространение фейков о действиях российских военных не просто дестабилизирует обстановку внутри страны, но и является частью информационной войны против РФ. Подобные действия, по его утверждению, должны пресекаться наиболее жестким способом.

Согласно документу, минимальное наказание за подобное нарушение будет представлять собой штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Если распространение фейков было совершено группой лиц или должностным лицом, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же подобное деяние повлекло тяжкие последствия, то продолжительность тюремного заключения может доходить до 15 лет.

Также данный закон предусматривает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ для защиты интересов страны и граждан. За это виновным придется заплатить как минимум штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или дохода за период от 1 до 2 лет. А за призывы к введению или продлению антироссийских санкций предполагается перечень наказаний от штрафов в размере до 500 тысяч рублей до тюремного заключения на срок до 3 лет.

За призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных предусмотрены административные штрафы. Меньше всего придется заплатить физическим лицам – от 50 до 100 тысяч рублей, а больше всего юридическим лицам – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

