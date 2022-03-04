Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 – "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
Нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей.
В случае, если фейковая информация повлекла за собой тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Минимальное наказание за распространение фейков будет представлять собой штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.
Глава государства утвердил уголовную ответственность и за призывы к санкциям против РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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