Совфед одобрил закон о санкциях для всех иностранцев, нарушающих права граждан РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Члены Совфеда одобрили закон о возможности введения санкций в отношении иностранных граждан, нарушивших права россиян или совершивших преступления против них.

Одобренный документ предусматривает распространение положений закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на граждан всех иностранных государств.

В первоначальном варианте данный закон, который был принят в 2012 году, допускал введение санкций только в отношении граждан Соединенных Штатов.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ.

Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьями о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных и публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил с целью защиты граждан и поддержания безопасности мира.

