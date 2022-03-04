Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о действиях ВС РФ

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Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ.

Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьями о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных и о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил с целью защиты граждан и поддержания безопасности мира.

Согласно документу, минимальное наказание за такое нарушение – штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет или исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Если действия повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Призывы к введению или продлению антироссийских санкций будут караться штрафами в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо тюремным заключением на срок до 3 лет.

Данный законопроект также приняла Госдума. О рассмотрении документа ранее рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев. Одобрил соответствующее предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

