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технологии

14:31

Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ из-за фейков о спецоперации РФ

технологии

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Роскомнадзор заблокировал сайты Meduza (признана СМИ-иноагентом), BBC и DW, а также издания "Голос Америки" (признано СМИ-иноагентом), "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) и некоторых других ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что блокировка обусловлена систематической публикацией перечисленными изданиями ложной информации о российской спецоперации на Украине. В частности, речь идет о материалах, недостоверно раскрывающих способы ведения боевых действий российскими военными, а также предоставляющих ложные сведения о российских потерях и жертвах среди мирного населения Украины.

Ранее, 1 марта, по аналогичной причине Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы".

Позже главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Тем не менее редакция продолжит работать на базе YouTube и соцсетей. Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева между тем сообщила о временной приостановке работы телеканала.

Ситуация осложнилось, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Пасечник.

Запад объявил поход против российских СМИ – МИД РФ

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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