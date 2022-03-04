Фото: depositphotos/VitalikRadko

Интернет-издание Znak.com приостановило работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила редакция СМИ.

"Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", – говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио свободе" (признано в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC. Основанием стали публикации с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Накануне гендиректор "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева сообщила о временной приостановке работы телеканала, а главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации радиоканала и сайта, а также удалении приложения радио из Google.

Ситуация осложнилось, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

