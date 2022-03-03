Гендиректор "Дождя" сообщила о приостановке работы телеканала

Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) временно приостанавливает свою работу. Об этом сообщила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

"Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше. Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернемся в эфир", – цитирует Синдееву РИА Новости.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. По его словам, Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

До этого Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Ситуация осложнилось, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

