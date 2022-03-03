РКН потребовал от Google прекратить распространение ложных сведений о спецоперации РФ

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Роскомнадзор направил Google письмо с требованием прекратить распространение ложных сведений о специальной военной операции России на Украине.
"Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", – говорится в сообщении, размещенном на сайте РКН.
В ведомстве также отметили, что американский видеохостинг YouTube реализует рекламные кампании по дезинформации россиян. Кроме того, такой контент не имеет возрастной маркировки. В РКН подчеркнули, что это нарушает российское законодательство.
"Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы", – добавляется в сообщении.
Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok ограничить для детей военно-политический контент. В ведомстве рассказали, что ролики с подобной тематикой целенаправленно предлагаются несовершеннолетним, после чего потребовали убрать их из рекомендаций.
Также Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начали действовать 25 февраля.
Отмечалось, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке YouTube
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