Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

11:47

РКН потребовал от Google прекратить распространение ложных сведений о спецоперации РФ

технологии

Фото: depositphotos/wolterke

Роскомнадзор направил Google письмо с требованием прекратить распространение ложных сведений о специальной военной операции России на Украине.

"Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", – говорится в сообщении, размещенном на сайте РКН.

В ведомстве также отметили, что американский видеохостинг YouTube реализует рекламные кампании по дезинформации россиян. Кроме того, такой контент не имеет возрастной маркировки. В РКН подчеркнули, что это нарушает российское законодательство.

"Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы", – добавляется в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok ограничить для детей военно-политический контент. В ведомстве рассказали, что ролики с подобной тематикой целенаправленно предлагаются несовершеннолетним, после чего потребовали убрать их из рекомендаций.

Также Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начали действовать 25 февраля.

Отмечалось, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке YouTube

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать