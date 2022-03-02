В Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке YouTube

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В Роскомнадзоре опровергли принятие решения о блокировке видеохостинга YouTube на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

"Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось", – рассказали в пресс-службе организации.

Платформа YouTube принадлежит американской компании Google.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что на территории России начали блокировать один из доменов, который видеохостинг применяет для хранения статичных изображений, в том числе обложек к роликам.

В среду, 2 марта, стало известно, что Роскомнадзор заблокировал интернет-издание The Village. Наложенное ограничение обусловлено статьей 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

