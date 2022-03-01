YouTube объявил о блокировке в Европе каналов, связанных с RT и Sputnik

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Европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik.

"Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться", – приводит RT сообщение компании.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи с текущей ситуацией на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.