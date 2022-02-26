Facebook запретил российским СМИ показывать рекламу

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Социальная сеть Facebook запретила российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру.
Глава отделения компании по политике безопасности Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter уточнил, что ограничения уже вступили в силу, а публикации российских изданий будут сопровождаться соответствующими пометками.
Накануне один из вице-президентов Facebook Ник Клегг заявил, что компания Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Ранее Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начали действовать 25 февраля.
Отмечалось, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.
Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения – вице-президент
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