Apple открыла представительство в России по закону "о приземлении"

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Компания Apple первой исполнила требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России, открыв свое представительство в стране. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", – говорится в материале.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ. Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.