Компания TikTok разместила форму обратной связи по закону "о приземлении"

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Компания TikTok разместила электронную форму обратной связи с российскими пользователями во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ, говорится на сайте Роскомнадзора.

Таким образом, компания начала исполнение в РФ закона о "приземлении".

"Разместить на информационном (-ых) ресурсе (-ах) электронную форму. Исполнено", – говорится на сайте.

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" начал действовать в России 1 января текущего года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года.

Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.