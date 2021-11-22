В реестр исполнителей закона "О приземлении" включили 13 компаний

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Тринадцать компаний включены в реестр исполнителей закона "О приземлении". Их перечень опубликовал Роскомнадзор.

По закону иностранные ИТ-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в России с 1 января 2022 года.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля.

Компании должны будут открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица, которые будут представлять их интересы.

Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В случае невыполнения требований закона предусмотрены меры понуждения, в числе которых исключение сайта из выдачи поисковиков.

