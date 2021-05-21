Зарубежные интернет-ресурсы без представительств в РФ могут заблокировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает блокировку крупных иностранных интернет-ресурсов в случае, если они не открыли представительство в России. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, доступ к таким информационным ресурсам может быть ограничен частично либо полностью.

В тексте документа отмечается, что Роскомнадзор в случае принятия решения о блокировке ресурса, "применяет технические средства противодействия угрозам" в соответствии с законом о связи.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся деньги в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей.