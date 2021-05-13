В Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в РФ

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Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 миллиона россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, передает ТАСС.
"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства, которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", – сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По словам депутата, отказ крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в России может повлечь запреты на размещение рекламы и денежные переводы от россиян.
Он отметил, что законопроект вводит меры понуждения для IT-компаний, чтобы требование открывать филиалы не игнорировалось.
Нарушение требования может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Также пользователей соответствующих интернет-платформ будут информировать о нарушении российского законодательства.
Парламентарий заявил, что эти меры никак не ущемляют интересы российских пользователей и не ограничивают возможности работать с зарубежными ресурсами, однако создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства.
Сейчас, по его словам, предъявить нарушителям претензии практически невозможно, поскольку IT-гиганты не имеют в России своих представительств, максимум они создают "дочки", которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов.
Ожидается, что законопроект внесут в Думу на следующей неделе.
Ранее Владимир Путин поручил своей администрации и правительству до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, которые работают в сфере интернета.
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