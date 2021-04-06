Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных россиян

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек", – говорится в сообщении.

Ранее издание Business Insider сообщило об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. По данным издания, эту информацию опубликовали на хакерском форуме.

В конце марта исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа заявил, что смартфоны на операционной системе Android передают в Google больше данных, чем iPhone на серверы Apple. Информация передается на серверы и тогда, когда смартфоны находятся в режиме ожидания. За 12 часов при таком сценарии использования статистика получилась аналогичной – 1 мегабайт против 52 килобайт.

Наибольшие утечки допускают предустановленные приложения, а запрет на передачу данных не ограничивает поток насовсем, уточнил специалист.

